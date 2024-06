Gili ‘convida’ Espot a deixar d’amagar-se darrere dels comuns

La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, va recordar aquesta setmana en declaracions al Diari que els comuns no es desentenen dels esforços per trobar una solució al problema d’accés a l’habitatge. Gili responia al cap de Govern, Xavier Espot, que dimarts, en el discurs del debat d’investidura, va esperonar les corporacions locals a ser “copartícips en la resolució dels problemes de l’habitatge i del creixement sostenible”.

“Vull pensar que quan el cap de Govern parla d’habitatge no es refereix a Escaldes” Rosa Gili, Cònsol major d’Escaldes

Gili va repassar totes les mesures que el comú escaldenc ha posat en marxa en els últims anys per mirar de solucionar el problema, com ara les ajudes econòmiques per pagar el lloguer, la modificació del pla d’urbanisme per posar ordre al Clot d’Emprivat, el projecte de pisos a preu regulat de l’avinguda del Pessebre i la limitació de les bonificacions fiscals a les promocions de lloguer assequible. “Vull pensar que quan el cap de Govern parla d’habitatge no es refereix a Escaldes”, va afirmar la cònsol.

“Som un comú que sempre hem dit que estem oberts a parlar i a col·laborar” Olalla Losada, Cònsol menor d’Andorra la Vella

La mandatària, a més, va lamentar que les darreres mesures impulsades pel Govern en matèria d’habitatge –el projecte de llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge, que, entre altres coses, preveu la cessió obligatòria de pisos al Govern o a l’Institut Nacional de l’Habitatge per incorporar-lo al parc públic– arribin “tard”. Gili també va alertar que, tal com s’han plantejat, podrien provocar una situació “d’inseguretat jurídica” per als propietaris.

Gili va mostrar-se sorpresa per la crida d’Espot als comuns perquè facilitin al Govern les “dades necessàries” per planificar la política d’habitatge. La cònsol va assegurar que l’executiu “té totes les dades”, ja que pot accedir a la informació de què disposen institucions com FEDA, Andorra Telecom i la CASS. “Sembla una excusa per no actuar”, va sentenciar.

Per la seva part, la cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, va assegurar ahir en declaracions als mitjans que “no hi ha cap problema” perquè el comú de la capital lliuri les dades sobre pisos buits. Si encara no s’ha fet, va afegir, és perquè la corporació treballa actualment amb dos programes informàtics i encara s’està “ajuntant” la informació de les dues bases de dades, que s’està garbellant perquè “no hi hagi errors”.

Losada va apuntar que aquesta circumstància ja ha estat comentada en les reunions que han mantingut amb la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, que, a més, per la seva condició d’excònsol major és coneixedora d’aquesta situació. “Som un comú que sempre hem dit que estem oberts a parlar i a col·laborar amb el Govern”, va afirmar.

D’altra banda, fonts del comú de Sant Julià de Lòria van afirmar que la corporació laurediana “està fent la feina”. Aquestes fonts van recordar que a la parròquia actualment hi ha dos projectes en marxa: la construcció de l’edifici de pisos tutelats per a majors de 65 anys a l’entrada del poble i la rehabilitació i transformació de l’antic hotel Pol en una residència universitària i bloc de pisos d’emancipació per a joves. “Hem de treballar tots a l’una”, van destacar.