Troben morta una dona de 78 anys als lavabos del pàrquing del Centre Cultural Lauredià

Una dona de 78 anys ha estat trobada morta aquest matí als lavabos de la segona planta del pàrquing públic situat a sota del Centre Cultural Lauredià. La policia ha estat avisada pels treballadors a les 8.05 hores quan han descobert la víctima i des del cos de seguretat han indicat que la defunció s'hauria produït per causes naturals ja que no hi havia "traces de violència".

Els serveis d'emergència han traslladat el cos de la dona a l'hospital on se l'haurà de practicar l'autòpsia que determinarà el motiu de la mort.