Un 15 de juny de 1999 es va crear el Parc Natural de Sorteny, una vall a les muntanyes ordinenques a la qual se li "va atorgar una importància: la iniciativa per la preservació, visió del present i futur d'Ordino i d'Andorra" ha mencionat el cònsol menor d'Ordino i conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat, Eduard Betriu. Enguany, es compleixen 25 anys d'aquest dia històric, on no només es va reconèixer aquest territori natural, sinó que durant aquestes dues dècades i mitja, s'ha pogut passar de generació en generació la necessitat de cuidar-lo i mantenir-lo. "Es va veure un potencial de preservació, un potencial de fauna, de flora, de pastures pel bestiar i també un caire més de visió cap al futur turístic de qualitat, de regularitzar i de convivència" ha enumerat Betriu. Per celebrar l'aniversari, des del comú d'Ordino s'han proposat una sèrie d'activitats per a tots els públics amb l'objectiu de poder arribar a transmetre aquests sentiments tant als locals, com als turistes que el visiten.

En aquest sentit, el cònsol menor ha remarcat la tasca de gestió humana per encabir tot el turisme i la gent del país que visiten el Parc amb la regulació dels accessos, els animals de companyia, la recollida de tifes, així com el manteniment dels punts importants per la preservació de la biodiversitat. En el marc del 25è aniversari, s'han proposat una sèrie d'activitats durant l'estiu, però que, a més, ha ajudat que es proposi l'organització d'un seminari mundial de reserves de la biosfera des de la Unesco. "Participaran molts països del món i es posicionarà Andorra i Ordino en tema de biosfera, sostenibilitat i turisme de muntanya" ha revelat Betriu, esmentant que la trobada durarà uns cinc dies al setembre. De fet, l'oportunitat provoca que països com la Xina puguin venir al país, a conèixer-lo i atorgar-li valor.

"És un parc d'una superfície molt reduïda, tan sols 1.000 hectàrees, però a tall d'exemple hi trobem més de 800 espècies de plantes. Això ja posa en manifest l'ordre de magnitud d'aquesta biodiversitat" ha assenyalat el cap de departament d'Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat, Marc Font. De fet, les activitats van arrelades al coneixement, perquè qualsevol persona pugui saber en profunditat la rellevància del territori natural que visita. "Vull tornar a donar importància al parc de Sorteny, perquè crec que va ser el pal de paller per al reconeixement de Reserva de la Biosfera, ens va donar el potencial per preparar la candidatura" ha confirmat Betriu.

Noves activitats d'estiu

A les ja habituals sortides per conèixer la ramaderia de muntanya, al mirador del Grau de la Llosa i l'estany de l'Estanyó, s'incorporen tres noves activitats úniques. Durant la temporada, es realitzaran tres sortides d'observació dels grans mamífers de Sorteny, un recorregut exigent on es podran veure des d'isards i cabirols fins a marmotes (activitat de pagament). Per als amants de la flora, el 13 de juliol (d'11 a 12-30 hores) es durà a terme un recorregut per descobrir i contemplar les principals flors característiques de l'ecosistema de la vall (reserva prèvia), una activitat que va amb la col·laboració d'Andorra Recerca + Innovació i que també inclourà un músic o guitarrista d'acompanyament.

Finalment, la sortida 'La importància dels aràcnids de Sorteny' anirà a càrrec de la biòloga Aldana Alvarez i que s'emmarca en el seu treball final de màster universitari. Així doncs, descobrirà a tots els assistents la importància de les aranyes, metre mostra la metodologia per identificar-los i catalogar-los (reserva prèvia).

Cal remarcar que el comú continuarà posant a disposició el servei de transport públic fins a la vall de Sorteny, el qual iniciarà el pròxim 1 de juliol de 8 a 22 hores. Tota la planificació detallada es pot trobar al web sorteny.ad.

Ordinacions al Pla Rector

Tot i que les ordinacions s'han mantingut, en la darrera reforma del Pla Rector es va tenir en compte que els gossos, sobretot els animals de companyia, han d'estar estacats i s'ha de recollir la tifa. "Perquè estiguis en una zona de muntanya o una zona especialment fora dels nuclis o de natura no vol dir que tu no hagis de recollir la tifa" ha destacat Betriu. Un aspecte en el qual ha volgut incidir especialment, així com l'equilibri en l'accés rodat amb tanques d'accés.