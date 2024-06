El comú assegura que en l’auditoria a Marsol no hi ha desconfiança

detail.info.publicated Víctor González Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El comú d’Andorra la Vella encarregarà una auditoria de la gestió econòmica del mandat 2020-2023. Segons van informar fonts de la corporació en un comunicat, aquesta anàlisi dels comptes comunals dels darrers quatre anys no està motivada per “cap mena de desconfiança entorn de la gestió efectuada durant l’anterior mandat”. L’edicte de convocatòria del concurs per adjudicar l’auditoria va publicar-se al BOPA.