L’estudi de càrrega confirma la debilitat de la xarxa d’aigua

La reunió de cònsols d’ahir, celebrada a la Massana, va concloure amb una actualització de la situació de l’estudi d’impacte de càrrega sobre el creixement poblacional de la parròquia. Eva Sansa, cònsol major, va avançar que divendres passat la majoria del comú va rebre l’informe definitiu.

“Caldrà instal·lar un col·lector amb més capacitat a la depuradora” Eva Sansa, Cònsol major de la Massana

Així, des de l’entrega, Sansa ha estat examinant les conclusions de l’estudi, que en línies generals conté els mateixos enunciats que el document preliminar publicat fa uns mesos. La Massana, així, té dos elements limitadors que impedeixen el seu increment poblacional: un és l’estat de la depuradora, que té detectat un coll d’ampolla; l’altra limitació té a veure amb els recursos hídrics, que són insuficients per poder assumir més residents. Sansa va recordar que la xarxa d’aigua de la Massana pateix un problema d’abastament i va subratllar que durant aquest mandat està previst invertir un total de vuit milions d’euros en el circuit hídric de la parròquia. “Són obres, però, d’implementació lenta”, va admetre.

Un cop hagi analitzat la versió definitiva de l’informe, la cònsol el farà arribar a la minoria i, posteriorment, serà enviat al Govern, que és qui el va encarregar. Així, “s’haurà seguit el full de ruta marcat”. Pel que fa al paper del Govern, Sansa espera mantenir reunions per aclarir quines són les previsions de l’executiu respecte de les conclusions de l’estudi, ja que alguns dels aspectes crítics que s’hi apunten són de la seva competència, com ara la depuradora.

En aquest punt, cal recordar que l’abril passat el comú de la Massana va suspendre pel període d’un any l’atorgament de noves llicències de construcció. També es va decidir, en aquell moment, que no s’atorgaran permisos de parcel·lació de terrenys i de noves urbanitzacions. El motiu que explicava la moratòria anunciada va ser la posada en marxa del procés de redacció de la nova revisió del POUP. Una proposta que va ser aprovada per unanimitat, ja que els consellers de la minoria van acceptar la mà estesa de la majoria per treballar plegats en les noves normes urbanístiques.

Segons va explicar Sansa, els estudis de capacitat de càrrega màxima assenyalaven aleshores que “l’element limitador principal al creixement urbanístic és la depuradora”, la qual cosa es manté avui. “El problema és que hi ha un coll d’ampolla.” Per posar-hi solució, va avançar Sansa, “caldrà instal·lar-hi un col·lector amb més capacitat”.

L’altre punt coincident amb l’informe definitiu és el de la debilitat de la xarxa d’aigua potable. L’abril passat, Sansa va recordar que en el darrer mandat el comú va aprovar un pla de mesures per als pròxims quinze anys per fer més eficient el sistema de distribució d’aigua potable. “Tot i que ja s’han fet diverses intervencions i tenim el pla d’enginyeria molt avançat, la creació de noves captacions és un procés llarg, que comporta un any i mig de treball”, va puntualitzar Sansa.