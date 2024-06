Fusió entre la dansa d’arrel i la música moderna al Jambo

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Esbart Valls del Nord, l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella i l’Esbart Laurèdia tornaren a aplegar-se dissabte vinent a partir de les set de la tarda a la plaça del Consell, en el marc del Jambo Street Music, per ballar amb la música en directe arranjada i dirigida per Edu Cabrera. Així doncs, les tres entitats oferiran una actuació conjunta a partir de la fusió entre la dansa d’arrel i la música moderna d’estils tan variats com rock, pop i rumba catalana. Un espectacle que ja és un clàssic dins de la programació del Jambo, que uneix la tradició i avantguarda.