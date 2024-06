Coma elogia la consciència ambiental dels més petits al consell d'infants

Els representants del Consell d'infants d'Ordino han realitzat aquest dimecres una valoració de les sis propostes en el marc de la cloenda de la 13a edició. Les iniciatives es van presentar el desembre passat durant el mandat anterior i aquest dimecres s'ha fet el balanç amb els mandataris de la corporació actual. "Són projectes molt saludables i conscienciats amb el medi ambient. Penso que tenim uns nens molt compromesos amb l'entorn, i que permeten aportar la seva visió de la parròquia on viuen", ha destacat la cònsol major d'Ordino, Maria del Mar Coma, durant l'atenció als mitjans. Durant la sessió, també s'ha comptat amb la presència del cònsol menor, Eduard Betriu, la consellera d'Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social, Mònica Armengol, i la consellera d'Administració i Comerç, Maria Cristina Montolio.

Els alumnes de l'escola francesa van proposar una bicicletada escolar per fomentar l'esport, aprendre a anar amb bicicleta de manera segura i descobrir noves rutes per la parròquia. L'activitat es va celebrar el passat 5 de juny amb la col·laboració d'Andona, on van gaudir d'un circuit d'obstacles i un recorregut pel camí ral d'Ordino fins a la Cortinada. D'aquesta jornada, es va desprendre un projecte benèfic que va consistir en el disseny d'una samarreta amb l'ajuda del comú per a l'adquisició d'aquestes peces de roba i l'estampat. En aquest cas, s'ha entregat un xec a Unicef amb un valor de 430 euros.

A més, els estudiants van proposar un traçat de camins escolars que incloia una millor senyalització per a la reducció de velocitat dels cotxes i així permetre als nens de la parròquia anar caminant a l'escola. D'aquesta iniciativa, Coma considera "que és important, perquè denota la necessitat d'anar caminant als llocs i la conscienciació de problemes actuals que no s'han de carregar al futur". Finalment, els alumnes també van suggerir una recollida de burilles, que per motius de climatologia s'ha cancel·lat dues vegades, la següent previsió és dur-la a terme el pròxim 26 de juny.

D'una altra banda, els estudiants de l'escola andorrana van sol·licitar compartir jocs i activitats amb els padrins de la Casa Pairal i el retorn ha estat molt positiu. Han demanat a la cònsol reprendre aquest projecte de cara al futur. També van proposar la creació d'un lloc de compostatge prop de l'escola, i la resposta ha estat la visita al centre de compostatge ubicat a la Cortinada. Malgrat les complicacions per executar la iniciativa, la cònsol major ha assegurat que intentaran instal·lar "alguna cosa semblant prop de les escoles". De les tres propostes, la creació d'un grup de voluntaris per la parròquia no s'ha pogut dur a terme, però els alumnes asseguren que "tenen ganes d'ajudar a la gent". Per la seva part, Coma ha recalcat que "anar a la Casa Pairal ja és una mostra d'ajuda".