Buhos i Catarres, caps de cartell de la Festa del poble d'Encamp

Buhos i Catarres seran els caps de cartell de la Festa del poble d'Encamp, que aquest any se celebrarà els dies 21, 22, 23 i 24 de juny. El primer concert tindrà lloc el dissabte 22 de juny a dos quarts de 12 de la mitjanit a l'aparcament de Sant Miquel i, el segon, l'endemà a les 11 de la nit al mateix escenari. Una de les novetats de la festa serà l'ampliació del tradicional sopar de solters i solteres (Mulla't de festa és el nom de l'esdeveniment) a joves de tot el país, fet que ha doblat les inscripcions per participar-hi, que han passat d'unes 80 a prop de 200. L'acte tindrà lloc el divendres a dos quarts de deu de la nit a la sala de congressos. El programa, d'altra banda, manté l'aposta per la cultura popular i les tradicions. Dissabte al migdia, la plaça dels Arínsols acollirà un any més l'Encamp de gresca amb l'Esbart Sant Romà i, diumenge a la tarda, el car crash, un dels esdeveniments més concorreguts de la Festa del poble, tornarà a l'aparcament de Prada de Moles.