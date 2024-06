Sara Roy encapçala el cartell de la 12a edició del Canòlich

El Canòlich Music Festival ha donat a conèixer aquest dimarts als artistes que actuaran en la 12a edició, on el plat fort serà l'ex concursant de Factor X Espanya Sara Roy. El festival se celebrarà del 20 al 23 de novembre a la parròquia de Sant Julià de Lòria.

Roy és una cantant i compositora catalana que porta des dels 12 anys en el món de la música. Durant la seva adolescència va formar part del grup de música infantil Macedònia i més endavant va participar en el concurs Factor X amb el grup Noah. Ha publicat un disc ('(A)MAR') i nombrosos senzills. A la jove, se li uneix el cantautor Cesc Sansalvadó, una de les promeses del pop-folk català presentarà el seu primer disc 'Homeward', publicat enguany.

L'aposta més religiosa arriba per part de Guillermo Esteban, més conegut com a Estenez Music, que es dedica a enviar un missatge sobre el valor i la dignitat de ser cristià. Abans, però, va provar sort amb el rap en una època en què componia cançons per descarregar la fúria adolescent. Orgullós de la seva fe, el madrileny presentarà a Sant Julià les cançons que ha estrenat durant el darrer any. Finalment, el grup marista de Barcelona Ubuntu tanca els caps de cartell de la cita i s'encarregaran de fer de la missa d'acció de gràcies una festa.