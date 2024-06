detail.info.publicated Redacció La Massana detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

“L’astroturisme s’ha convertit en un dels pilars de la Massana, tant per l’oferta turística com per la part més divulgativa”, va comentar el cònsol menor, Roger Fité, en la presentació de la segona edició del Festival d’astronomia Andorra Comapedrosa, que té lloc el 28 i 29 de juny a Arinsal.