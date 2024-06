Andorra la Vella elaborarà un protocol contra l'assetjament sexual

El comú d'Andorra la Vella elaborarà un protocol de prevenció i abordament de l'assetjament sexual i per raó de qualsevol discriminació, sigui de gènere, cultura o raça, entre altres. Aquesta és una de les primeres accions que es desprenen de la implantació del pla d'igualtat, una eina que al llarg dels propers 4 anys permetrà, més enllà de complir amb la legislació vigent, aplicar una manera de treballar més igualitària i sense diferències per raó de gènere.

Així doncs, el pla d'igualtat es marca com a objectius prevenir i abordar l'assetjament sexual i per raó de qualsevol discriminació, emprar un llenguatge inclusiu, fomentar i millorar la conciliació i disposar d'un sistema de promocions més eficient. A més, també es constituirà una nova Comissió d’Igualtat, composta per voluntaris de la plantilla de treballadors del comú i membres del SITCA, amb l'objectiu de vetllar pel bon desenvolupament i compliment del pla.

Entrant al detall, per a l'elaboració del document s'ha dut a terme una enquesta anònima als treballadors del comú, la qual han respost un 65% de la plantilla, per a determinar de quina situació es parteix i quines són les necessitats que expressa el personal, i una diagnosi de la situació, de la qual se'n desprèn que, tot i que hi ha aspectes que cal treballar, el comú d'Andorra la Vella és un entorn de treball igualitari, amb un 52% d'homes i un 48% de dones.

De l'estudi també es constata que els salaris són igualitaris, gràcies a la codificació normativa, la qual garanteix que els homes i les dones tenen la mateixa retribució per a la mateixa categoria professional. Tanmateix, hi ha una bretxa salarial d'entre el 4 i el 6%, una xifra molt allunyada de la mitjana del 20% registrada en el conjunt d'Andorra. Un altre dels punts que es percep de la diagnosi és que, en l'àmbit de la formació, hi ha una distribució equilibrada i gairebé igualitària.

Amb tot, la voluntat del comú és fer un pas més en l'aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes per combatre qualsevol mena de desigualtat, incloent-hi les relatives a la raça i la cultura, entre altres.