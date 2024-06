Torna l’arrossada per celebrar la festa de la parròquia

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El comú d’Escaldes-Engordany ha organitzat un programa d’activitats per celebrar la festa de la parròquia durant el 15 i 16 de juny. L’efemèride commemora el 46è aniversari del naixement de la parròquia (el 14 de juny del 1978). El tret de sortida serà dissabte vinent a les dotze del migdia a la plaça Coprínceps amb un concert de la Grossband. A la tarda, a les sis, l’avinguda Carlemany acollirà la cercavila. A les vuit, a l’església de Sant Pere Màrtir, es podrà gaudir del concert de la coral local. La festa continuarà l’endemà. A les onze del matí, també a la plaça Coprínceps, hi haurà una ballada de sardanes organitzada per l’Agrupació Sardanista. Al parc de la Mola, a la una, hi actuarà l’esbart Santa Anna. I immediatament després arribarà el punt fort: la tradicional arrossada.