La segona fase de la millora de la piscina acabarà a final de mes

Les obres de remodelació de la piscina de la Mola estaran acabades a final de mes. Segons van confirmar al Diari fonts del comú d’Encamp, la voluntat és que els treballs de millora de l’espai de bar, la terrassa i la pista de voleibol estiguin enllestides d’aquí a quinze dies. L’obertura de l’equipament està prevista per a dissabte 22 de juny –sempre, és clar, que les condicions meteorològiques ho permetin.

Concretament, la intervenció que s’ha fet a la piscina consisteix en l’adequació de la pista de voleibol, d’una banda, i en la remodelació de la cuina, el bar i el paviment de la terrassa. Durant els treballs també s’ha aprofitat per renovar el mobiliari. El projecte ha costat un total de 342.567,54 euros per a les arques comunals. La inversió s’ha repartit en dos lots: un de 262.627,50 euros i un altre de 79.940,04 euros, tots dos sense incloure-hi l’IGI. L’adjudicatària de les obres –el contracte va signar-se al final del mes de març passat– va ser la constructora encampadana Sideco, tal com recull l’edicte publicat al BOPA. L’estimació inicial del departament d’Infraestructures i Manteniment era que els treballs pugessin a 293.199,29 euros. Al febrer ja va aprovar-se en consell de comú un crèdit extraordinari de 300.000 euros per poder disposar de prou fons per adjudicar-los.

Les obres que s’han fet aquesta primavera a la piscina de la Mola corresponen a la segona fase del projecte de remodelació de l’equipament. La primera va posar-se en marxa l’abril del 2022, quan el ple del consell va decidir encarregar a l’empresa Construccions La Neu, també amb seu a la parròquia, la primera fase dels treballs, dividits en dues parts, per un import de 155.153,92 euros.

Abans del començament de la temporada d’estiu, l’última setmana del mes de juny, va impermeabilitzar-se el vas de compensació de la piscina –és a dir, el dipòsit que servei per regular el circuit hidràulic– per millorar-ne l’eficiència. També s’hi van instal·lar diversos elements de seguretat, com ara una escala metàl·lica per poder accedir amb més facilitat a l’interior del vas de compensació.

La segona part de la primera fase dels treballs va desenvolupar-se entre el final de la temporada d’estiu del 2022 i els primers mesos del 2023. En aquest cas les obres van consistir en la impermeabilització de la resta de la piscina. També van substituir-se la primera reixa perimetral de recollida d’aigua per una de nova i la gespa artificial del perímetre de la piscina, per un nou paviment antilliscant. En aquesta zona, a més, van desplaçar-se uns metres les baranes perimetrals per ampliar la zona enjardinada de la piscina. Finalment, també van fer-se millores en el sistema de climatització de l’aigua i van col·locar-se ancoratges a terra per tapar la piscina a l’hivern i allargar-ne així la vida útil.

En total, l’import que ha invertit el comú en el projecte de remodelació de la piscina de la Mola, incloent-hi les dues fases de l’obra, és de gairebé mig milió d’euros (497.721,46 euros). Els treballs s’emmarquen en la política, iniciada en el mandat anterior, per posar al dia els equipaments esportius de la parròquia. Una de les més destacades (dos milions d’euros) va ser el nou gimnàs del Complex esportiu d’Encamp, d’uns 1.300 metres quadrats de superfície.

EL PROJECTE

1 SEGONA FASE DE LA REMODELACIÓ DE LA PISCINA

En la segona fase de les obres a la piscina s’han fet millores al bar i a la terrassa i s’ha adequat la pista de voleibol. Els treballs han costat 342.567,54 euros.

2 UN PROJECTE QUE VA POSAR-SE EN MARXA EL 2022

La remodelació de la piscina és un projecte que va posar-se en marxa l’abril del 2022. La primera fase dels treballs va costar 155.153,92 euros.

3 INVERSIÓ DE GAIREBÉ MIG MILIÓ D’EUROS

En total, l’import que ha invertit el comú en el projecte és de gairebé mig milió d’euros (497.721,46 euros), si se sumen les dues fases.