Sant Julià va multar 9 conductors ahir per accedir en vehicles a Claror

Sant Julià exigeix un carnet per circular per les zones protegides de Claror

El servei de circulació de Sant Julià de Lòria va sancionar ahir a la tarda els conductors de vuit cotxes i una moto de matrícula espanyola per no respectar el tancament de l'accés rodat a zones restringides. El comú informa en un comunicat que el grup de vehicles van traspassar la barrera tancada situada a sota de la collada de Pimes i van entrar a la zona de Claror i se'ls va imposar una multa de 150 euros per vehicle que van abonar ahir mateix.

El comú recalca que l'incompliment de la normativa regulador de l'accés motoritzat al medi natural s'ha produït després d'anunciar divendres que l'entrada a les zones controlades de Claror, Camp Ramonet, Port Negre i coll de Finestres no es permetrà fins al divendres 14 de juny. La corporació recordava divendres que és necessari disposar d'un carnet especial per accedir amb vehicle a aquests espais que té un preu de 5 euros o amb una autorització específica, vàlida per a vehicles estrangers, que costa 25 euros.

La intervenció dels efectius del servei de circulació es va fer amb el suport d’agents de la policia que es van desplaçar conjuntament al lloc dels fets després de rebre un avís i van ser multats per una infracció administrativa, indica el comú.

El comú destaca que "està estudiant la possibilitat d’implantar noves mesures per limitar els accessos a la zona i evitar que es tornin a produir episodis com el viscut aquest cap de setmana".