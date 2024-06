La fira del vehicle d'ocasió de Sant Julià amplia l'espai expositiu

La sisena edició de la fira del vehicle d'ocasió de Sant Julià de Lòria tindrà lloc els dies 15 i 16 de juny a la zona de la Borda Huguet. Enguany, a petició dels concessionaris participants, la fira s'ampliarà a la zona blava del nou vial i a l'aparcament del Benestar, incrementant la capacitat d'exposició de 150 a 250 vehicles. "Per a nosaltres, és molt important perquè és una alternativa i una activitat més que dona moviment a Sant Julià", ha explicat la consellera de Turisme, Judith López, en el marc de la presentació d'aquest dilluns. Així mateix, ha afegit que "els restauradors ho agraeixen perquè hi ha molta gent d'arreu del país que ve" a la celebració. Cal recordar que la fira no només aplega cotxes, sinó que també alguna moto -tot i que no sigui l'habitual- i autocaravanes, degut a l'auge del sector.

De la mateixa manera, i després que en una entrevista el president de l'AIVA, Pere Betriu, hagi manifestat que el sector de la venda de vehicles està estancat, la consellera ha comentat que "la fira del vehicle pot ser un revulsiu i una manera de tornar a vendre vehicles". De fet, ha recordat que en la darrera edició es van vendre una cinquantena de turismes i ha afirmat que aquest any, "com a mínim, s'igualaran les xifres".

Així doncs, amb l'esperança que el bon temps sigui un acompanyant més, la cap de Reactivació Econòmica, Anna Majoral, ha explicat que, a més de l'exposició de vehicles dels 25 concessionaris participants, també hi haurà actuacions musicals a càrrec del grup Vibrand. L'Associació andorrana de vehicles antics tindrà un espai d'exposició a la zona de lleure i el servei de restauració anirà a càrrec d'un establiment lauredià, a diferència de l'any passat, quan només s'oferia un servei de refrigeri i de barra. A més, hi haurà la presència de l'entitat bancària Creand, que oferirà serveis d'assessorament, finançament i assegurança.

Quant a les dimensions de l'emplaçament, Majoral ha destacat que aquest any "hi ha hagut més gent que ha sol·licitat participar, però l'espai és el que és", tot i que any rere any "s'ha anat ampliant". No obstant això, la cap ha mostrat la seva satisfacció "perquè abans era una fira on havíem d'anar al darrere del sector i ara és a l'inrevés", ja que "hi ha concessionaris que esperen a la fira per oferir els seus preus d'oferta". En últim lloc, ha recordat que l'horari de l'esdeveniment serà el dissabte de 10 a 20 hores i el diumenge de 10 a 19 hores, sense cap afectació en la capacitat dels pàrquings de la parròquia.