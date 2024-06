Bicicletada popular sota la pluja

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La bicicletada popular va servir ahir per posar el punt final a la Setmana de la bicicleta, la proposta que aquest any havia impulsat el BiciLab per commemorar el Dia internacional de la bicicleta. La ruta col·lectiva –en la qual hi havia inscrites 250 persones– estava pensada per a tots els públics i va incloure diversos circuits alternatius com, per exemple, l’Aprèn a Rodar, les jornades infantils de mobilitat i seguretat ciclista.