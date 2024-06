11.000 espelmes per il·luminar Ordino la Nit de la Candela

Més d'11.000 espelmes tornaran a il·luminar Ordino el pròxim 20 de juny en l'anual Nit de la Candela, una vetllada ja consolidada on es proposa la combinació de llum de candela amb actuacions musicals, visites a museus i mini espais gastronòmics per redescobrir la parròquia. La cita és "una barreja de propostes que intentem renovar cada any, que sigui diversa i variada perquè la gent pugui venir i repetir", ha esmentat la consellera de Cultura, Mònica Armengol. Les grans novetats d'enguany s'han fixat en la incorporació del sisè espai, adjudicat als jardins de Casa Pairal, així com l'actuació del finalista de Got Talent Espanya 2016, JaviLin als jardins de Casa Rossell. A aquestes dues propostes se li afegeix la visita gratuïta a la casa museu d'Areny-Plandolit, la qual també serà a la llum de les espelmes i es podrà realitzar a partir de les 19 hores.

"La Nit de la Candela marca l'inici de l'estiu", ha declarat la cònsol major d'Ordino, Maria del Mar Coma. Un esdeveniment que ha estat a l'agenda de la parròquia des del 2018 i que, any darrere any, repeteix amb una gran afluència de persones i famílies que volen gaudir d'una nit màgica. La cita s'emmarca just en el començament del solstici de l'estació estiuenca a la parròquia, precedida de sant Joan i sant Pere. Així doncs, la sèrie de petits espectacles que es proposen es duen a terme en diferents punts de la vila perquè tots els assistents puguin gaudir i visitar els diferents punts emblemàtics en un escenari únic com el que aporten les candeles.

L'èxit de la festa està en la versatilitat d'edats i públics als quals són dirigides les propostes culturals, segons ha assenyalat Coma. "Voldria agrair al personal del comú i el departament de Cultura, perquè sense aquest treball del personal que es dedica plenament a l'esdeveniment no seria possible", ha incidit Armengol, afegint que dediquen molt més temps i hores perquè el transcurs de la cita surti impecable a més dels voluntaris requerits per a l'encesa de les 11.000 espelmes. Els dos col·laboradors principals, Andbank i Nord Andorrà, no deixen d'apostar-hi des del principi.

La Nit de la una de la matinada, tot i que el museu d'Areny-Plandolit tancarà les portes a mitjanit. A la placeta del Pajó, el duet musical andorrà Naiacústic porten una proposta en tres idiomes (català, castellà i anglès) en la combinació de guitarra i veu en un ambient càlid. El quartet de blues Shuffle Express faran una repassada al seu ampli repertori a la plaça Major, mentre que Neus Mar posarà el ritme cubà amb havaneres als jardins de casa d'Areny-Plandolit.

Els malabars, el foc i els llums es combinen a la proposta d'Improvisto's Krusty Show al pati Era Rosell. El prestigiós violí de JaviLin sonarà per primer cop en territori andorrà als jardins de casa Rosell, on farà viatjar a tots els oients pels diferents estils musicals. Finalment, al nou escenari de casa Pairal serà el pianista Barceló Músic, on presentarà composicions pròpies plenes d'expressió i profunditat. Cal remarcar que totes les actuacions aniran repetint-se durant la nit del dijous 20 amb l'objectiu que tothom pugui passar per les diferents ubicacions. Per a totes aquelles persones que no prefereixin quedar-se per la zona, podran gaudir de diferents 'foodtrucks' i punts gastronòmics per sopar.