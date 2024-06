El mercat de segona mà revitalitza la parròquia

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Ordino va tornar a gaudir ahir d’una nova edició del mercat de segona mà i intercanvi AD300. Durant més de deu hores, els residents de la parròquia i els visitants que hi van anar a passar el dia van poder passejar per una fira que tenia com a objectiu central promoure la sostenibilitat que suposa el reaprofitament.