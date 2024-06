Èxit de participació en la bicicletada popular d'Andorra la Vella

La bicicletada popular en la qual hi havia inscrites 250 persones ha servit aquest diumenge per posar el punt final a la setmana de la bicicleta, la proposta que aquest any ha impulsat el BiciLab per commemorar el Dia internacional de la bicicleta. La proposta d'aquest diumenge estava pensada per a tots els públics i incloïa diversos circuits, de la mà de l'Aprèn a Rodar, les jornades infantils de mobilitat i seguretat ciclista impulsades pel Govern.

El cap d'àrea del BiciLab Andorra, Eduard Tarrés, ha valorat que en la bicicletada, malgrat la pluja, hagin estat moltes les famílies que hi han pres part. "Hi havia una quantitat molt maca de bicis, que no era evident amb aquest dia tan gris i tan plujós", ha remarcat i ha afegit que la resta de propostes programades, una quinzena en nou dies, han comptat amb molt bona acceptació i han estat més de 600 les persones que hi ha pres part.

"Estem contents i amb ganes de seguir-ho impulsant i tornar-hi l'any que ve i fer-la encara més grossa", ha valorat Tarrés, que s'ha mostrat satisfet, ja que "el públic ha respost molt bé". De fet, ha reivindicat que han intentat programar "coses per a tot tipus de gent" i així hi ha hagut una sessió de pòdcast pensada per al públic adolescent, "coses pensades per a famílies, per a la canalla..." i ha emfasitzat que quan "hi ha una feina important al darrere" i es veu que el "públic respon, és molt xulo". "Això ens anima a seguir en aquesta línia", ha conclòs.

Cal recordar que la celebració ha agafat aquest any més volada, ja que s'ha passat de la celebració centrada en un dia a propostes que s'han allargat una setmana.