Els veïns dels Hortalets del Ribot denuncien vandalisme

Escaldes-Engordany viu un episodi de vandalisme que s’ha anat agreujant durant l’últim any. És cert que els actes vandàlics detectats no són d’una gran gravetat, però aquests comencen a molestar i empipar seriosament el veïnat. Víctor Martínez, un resident de la parròquia, va fer arribar la seva queixa al Diari d’Andorra per alertar de la situació que viu el barri dels Hortalets del Ribot. Martínez comenta que durant els últims mesos han aparegut més pintades –paraules, símbols...– i més brossa als carrers de la zona, concretament al camí del Pui, a prop de l’església de Sant Jaume d’Engordany.

El denunciant va assegurar que el barri fa temps que s’ha convertit en un punt de trobada de joves que s’hi reuneixen per beure i fumar. “Cada cap de setmana, quan vaig a visitar la mare, que viu allà, topo amb més pintades. La cosa s’ha anat incrementant. Fa poc van pintar la paret d’una estació transformadora de la FEDA. L’empresa va repintar el mur, però els senyals aviat van tornar a aparèixer. Ara, fins i tot, han pintat una de les parets de pedra del camí”, va apuntar Martínez.

La brutícia també és un altre motiu de crítica. “Es reuneixen per beure i fumar. Que fumin i beguin no és assumpte meu, el problema és que no recullen res. Ho deixen tot brut.” Veí de “tota la vida” d’Escaldes-Engordany, diu que també ha hagut de cridar l’atenció als joves “a altes hores de la matinada”. El soroll, per tant, se suma a la resta de molèsties. Tot plegat genera malestar als residents i n’altera la vida quotidiana.

FETS INSÒLITS

Martínez tem que aquesta situació anòmala s’agreugi i la degradació augmenti: “Ara actuen com gossos, venen a pixar i marcar el territori. Van pintant el seu símbol per tot arreu, com si es donessin la rèplica. Comença a fer mania. El següent pas potser serà fer pintades a les parets de les cases. Fa cinquanta anys que tenim la casa aquí i això no ho havíem vist fins ara. Els joves del barri no ho havíem fet mai. S’estan passant de frenada.” Martínez està segur que els autors de les pintades “no són del barri” i creu que pugen “d’altres llocs de la parròquia”. L’edat que els assigna es mou en una franja de 14 a 22 anys, amb predominança dels nois de 16 a 18. En aquest sentit, el veí va afegir que els grups que es reuneixen no són gaire nombrosos, “com a molt són grupets de cinc o sis”.

El denunciant ja va comunicar fa uns dies els fets al comú d’Escaldes-Engordany per forçar una actuació que aturi els actes vandàlics: “Diuen que han de pujar a mirar-s’ho. No hi insistiré més, perquè jo ja he fet el que havia de fer. Potser tindreu més ressò vosaltres.”

MÉS VIGILÀNCIA

Fonts del comú van confirmar aquesta setmana que la queixa va ser rebuda “per un dels canals de parla directa amb la ciutadania” i van assegurar que es va traslladar la informació de la denúncia “als departaments corresponents”. Des que estan assabentats dels fets, l’ordre comunicada és la d’intensificar la vigilància en els punts afectats per crear un “efecte dissuasiu”. “Constantment es fan rondes de control, però ara que coneixem el problema es passarà més sovint per la zona.”

Malgrat tot, des del comú assumeixen que si els joves veuen que se’ls controla, “potser començaran a freqüentar una altra zona”. La qüestió és evitar que la situació no es converteixi en el joc del gat i el ratolí i treballar amb celeritat perquè la parròquia no acabi puntejada de danys si els joves decideixen saltar de barri en barri. El repunt dels actes vandàlics durant les últimes setmanes preocupa.