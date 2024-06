El Prat Gran de la Massana acull avui la tercera edició de la Festa del medi ambient. Una jornada plena d’activitats diverses per a tota la família. L’objectiu és conscienciar sobre la importància de cuidar l’entorn. A l’esdeveniment hi haurà espectacles infantils, tallers i excursions grupals per aprendre la importància de la sostenibilitat.