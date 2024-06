L’accés rodat a la zona de Claror s’obrirà divendres vinent

El comú de Sant Julià de Lòria obre el període de control dels accessos rodats a la zona de Claror, camp Ramonet, port Negre i coll de Finestres. Aquest any l’obertura s’ha retardat unes setmanes a causa de les abundants precipitacions. Així doncs, a partir de divendres vinent podran accedir a la zona, tal com ho estableix l’ordinació reguladora aprovada el 2020, els vehicles de més de dues rodes. Si la meteorologia ho permet hi podran circular fins al 8 de desembre.

Segons la normativa, que estableix limitacions temporals en els sectors de camp de Claror, camp Ramonet, port Negre i coll de Finestres, per accedir-hi cal disposar d’un carnet específic que costa cinc euros. Per obtenir-lo, cal adreçar-se al servei de Tràmits del comú a partir de dilluns vinent, de dilluns a divendres de les vuit del matí a dos quarts de tres de la tarda, o bé omplir la sol·licitud que es pot descarregar de la web www.santjulia.ad.

Els visitants i aquells que no disposin del carnet hauran d’abonar 25 euros per persona i vehicle. Les entrades es poden adquirir al servei de Tràmits, a l’oficina de Turisme de la plaça Laurèdia o bé a la caseta situada a la barrera d’accés, on hi haurà un guàrdia que controlarà el pas.

La vulneració de les prescripcions de l’ordinació reguladora té la consideració d’infracció administrativa i les sancions van dels 50 als 3.000 euros.

Cal recordar que l’estiu passat un miler de vehicles motoritzats estrangers van entrar a les zones d’accés restringit de camp de Claror, camp Ramonet, port Negre i coll de Finestres. Segons dades del comú de Sant Julià de Lòria, del maig, data en què va posar-se en marxa el control d’accés, el setembre del 2023 la corporació va recaptar uns 25.000 euros gràcies a l’aplicació de la taxa de 25 euros que s’aplica als vehicles motoritzats de fora del Principat per cada dia que volen accedir a aquestes zones de la parròquia.

Qui era en aquelles dates cònsol major lauredià, Josep Majoral, celebrava els resultats de la mesura. “Estem molt satisfets de com ha funcionat fins ara. El fet d’haver-hi posat una barrera amb una persona que hi fa el control ha dissuadit molts vehicles d’accedir a aquestes zones. Molts més que els que han pagat els 25 euros”, va afirmar.

Majoral va recordar que la situació abans de començar a aplicar la taxa era insostenible. “Allò”, va manifestar fent referència al nombre de vehicles motoritzats que hi circulaven durant la temporada d’estiu, “semblava les Rambles en ple mes d’agost”, mentre que “ara hi veus trànsit, però no és el que hi havia fa un any”. Per tot plegat, el cònsol major considerava que el resultat aconseguit gràcies a aquesta mesura “ha estat positiu”. A més, recalcava que “de crítica interna no n’hi ha hagut gaire”, perquè els residents al país poden accedir-hi gratuïtament tot l’any (per fer-ho només han de sol·licitar una targeta al comú que costa cinc euros).