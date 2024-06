Sant Julià obre el 14 de juny l'accés rodat controlat a Claror

Sant Julià exigeix un carnet per circular per les zones protegides de ClarorComú SJ

El comú de Sant Julià permetrà a partir del divendres 14 de juny l'accés rodat amb controls als vehicles de més de dues rodes per la zona de Claror, Camp Ramonet, Port Negre i coll de Finestres, segons informa en un comunicat. La corporació destaca que l'obertura dels accessos s'ha posposat unes setmanes per les abundants plujats i anuncia que restaran oberts fins al 8 de desembre.

L'accés a aquestes zones protegides s'ha de fer amb una autorització especial. La normativa comunal fixa que s'ha de disposar d'un carnet específic que costa 5 euros i que s'ha de sol·licitar al servei de tràmits del comú a partir de dilluns vinent. El preu d'entrada amb vehicle pels quatre indrets és de 25 euros per persona per als visitants i els residents que no disposin del carnet comunal.

Els tiquets es poden obtenir al servei de tràmits, a l'oficina de turisme de la plaça Laurèdia o a la caseta a la barrera d'accés a la zona restringida on hi haurà un guàrdia per controlar el pas, segons detalla el comú. La corporació recorda que la vulneració de l'ordinació laurediana comporta una sanció per infracció administrativa que oscil·la entre els 50 i els 3.000 euros.