El comú rebrà l’informe pericial sobre les fonts de la Rotonda en els pròxims dies

Les fonts de la Rotonda, tancades des de dimecres 22 de maig per una inundació, encara no tenen data de reobertura. Segons va informar ahir el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, en declaracions als mitjans de comunicació, la investigació pericial sobre les causes de l’incident va concloure al final de la setmana passada i la corporació encara no ha rebut l’informe amb les conclusions de les perquisicions. El comú no prendrà cap decisió abans de tenir aquesta informació sobre la taula. “Hem demanat l’informe del pèrit perquè ens el faci arribar al més aviat possible. Quan el tinguem, explicarem als ciutadans els pròxims passos que hem de fer”, va explicar el mandatari.

“Hem demanat l’informe del pèrit perquè ens el faci arribar al més aviat possible” Sergi González, Cònsol major

Tal com van avançar aquesta setmana al Diari fonts de Fluidra, la multinacional a qui va adjudicar-se el disseny de l’equipament, tot indica que les bombes de buidatge de la sala de màquines no van funcionar adequadament i, en conseqüència, no va evacuar-se l’aigua que s’hi havia introduït. Una de les solucions que van proposar els tècnics al cònsol és, justament, desmuntar les bombes i retornar-les a la fàbrica perquè se’n revisi l’estat i, si s’escau, es reparin. Si se seguís aquest procediment, les fonts haurien d’estar tancades com a mínim dos mesos. Segons va poder saber el Diari, les bombes no s’han desmuntat. El cònsol, de fet, va afirmar fa uns dies que és “massa temps” i va reclamar la implicació de totes les parts perquè les fonts tornin a estar en funcionament aviat.

La recepció provisional de l’obra de les fonts per part del comú va efectuar-se el 29 de juny del 2023. L’equipament, que al cap de poc va esdevenir un dels atractius turístics més destacats de la parròquia, va inaugurar-se l’endemà. Els treballs, incloent-hi la remodelació del passeig, van costar uns quatre milions d’euros. Fluidra ja va afirmar que no assumiria la reparació de les fonts, ja que la inundació no va ser provocada per un defecte en la instal·lació o en els productes subministrats per l’empresa.

El comú va recordar ahir en un comunicat que l’empresa encarregada del manteniment de les fonts va supervisar l’estat de les instal·lacions cada dia fins que va detectar-se la inundació el 22 de maig. En la darrera revisió abans d’aquesta data, la del 21 de maig, no va registrar-se cap incidència.

PISOS DEL CEDRE

D’altra banda, González va informar ahir que el comú ja ha rebut el projecte arquitectònic dels pisos de lloguer a preu assequible del Cedre. El pròxim pas serà posar-se en contacte amb la ministra responsable de la cartera d’Habitatge, Conxita Marsol, per estudiar la proposta. “Volem mirar si podem tirar endavant aquest projecte conjuntament. Jo crec que hi ha entesa”, va detallar. Si el Govern no està disposat a col·laborar-hi, el comú l’impulsarà igualment. La data per a aquesta trobada encara no s’ha acordat.

A l’edifici del Cedre s’hi podrien encabir fins a 40 pisos d’entre dues i tres habitacions. L’immoble es bastirà sobre una estructura acabada de fa anys.