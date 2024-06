Cinquanta alumnes de l’Aula d’Extensió Universitària d’Arenys de Mar van visitar ahir el comú d’Escaldes-Engordany en el marc d’una sortida de dos dies que també ha inclòs el pas per Organyà i per la Seu d’Urgell, on van visitar el Museu Diocesà, la catedral romànica, el centre històric i el Parc del Segre.