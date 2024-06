Prova pilot amb contenidors intel·ligents i incentius fiscals

El comú d’Encamp ha posat en marxa una prova pilot per recollir els residus amb contenidors intel·ligents. Els veïns de dos edificis situats a la zona de la Bartra ja poden llençar les seves escombraries –vidre, envasos, paper i cartró i el rebuig– en una ecoilla, una infraestructura dotada de tecnologia digital amb control d’accés per identificació. Cada habitatge disposa d’una targeta personalitzada. Un cop ha passat el codi pel lector, l’usuari pot obrir la porta, equipada amb un sensor, amb un moviment de mà. La porta es tanca automàticament després que l’usuari hagi dipositat la bossa a l’interior.

L’aparell registra amb quina freqüència llencen les escombraries els veïns. Els que facin un bon ús de les instal·lacions rebran una bonificació de fins al 30% de la taxa d’higiene. Amb aquesta mesura, el comú vol incentivar la correcta separació dels residus. La prova pilot també té com a objectius evitar que els que no viuen en aquesta zona facin ús de les instal·lacions. “Volem millorar els punts de recollida perquè estiguin més nets i endreçats”, va explicar ahir la cònsol major d’Encamp, Laura Mas. La mandatària, el conseller d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura, Andreu Riba, i l’equip comunal responsable del projecte van reunir-se dilluns amb els veïns dels dos primers edificis de la Bartra que participaran en la prova pilot per explicar de primera mà com funcionarà i facilitar-los les targetes identificatives per evitar que s’hagin de desplaçar fins al comú per recollir-les.

“Volem millorar els punts de recollida perquè estiguin més nets i endreçats”

Laura Mas, Cònsol major



Les portes dels contenidors es podran obrir en qualsevol moment del dia. Tot i això, fonts de la corporació van explicar que l’aparell podria programar-se perquè només acceptés escombraries en dies assenyalats. Durant els primers dies de posada en funcionament hi haurà el servei d’higiene disponible a la zona en diverses franges horàries per ajudar els veïns i lliurar les targetes identificatives als qui encara no les tenen: de set a nou del matí, d’una a tres de la tarda i de set a nou de la nit.

En el segon semestre d’aquest any el comú posarà en marxa altres proves pilot amb l’objectiu de millorar el servei de recollida de residus. La corporació vol estudiar com fer més eficients els circuits i horaris de recollida, la gestió dels trastos i andròmines i la disposició dels contenidors a la via pública, entre d’altres.

La prova pilot s’emmarca en la iniciativa Reciclem Bé, compartida pels set comuns del país, i amb la col·laboració de Pirinenca de Serveis. Reciclem Bé posa a disposició dels ciutadans un conjunt d’eines per ajudar a reciclar encara millor. És per això que Reciclem Bé, per exemple, va tirar endavant el 2021 una aplicació mòbil que es pot descarregar tant pel sistema operatiu Android com per IOS, amb la qual els usuaris poden resoldre els dubtes que puguin tenir a l’hora de reciclar, saber on s’ha de llençar cada cosa i evitar així equivocacions, amb un color vinculat a cada contenidor i assignat a una deixalla concreta. L’app també disposa d’un apartat reservat als professionals, amb eines per reciclar com cal.