Llums làser en comptes de focs artificials per Sant Joan

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El comú d’Andorra la Vella va presentar ahir el programa de la cremada de falles i la festa del poble d’enguany amb l’objectiu de celebrar “una festa del poble que faci comunitat” i “que sigui per a tothom”. Ho va manifestar la cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, acompanyada pel cap d’àrea de Cultura, Jan Cartes, en el marc de la presentació. En aquest sentit, la cònsol va comentar que, amb la intenció de fer una festa més inclusiva i accessible, el comú ha decidit no fer els focs artificials, que se substituiran per un espectacle de llums làser al Parc Central, la qual cosa permetrà incloure més persones.