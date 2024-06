La jornada Gent gran activa aplega 180 persones

Al voltant de 180 persones s'han reunit aquest dimecres a Naturland per participar en les diferents activitats físiques i mentals organitzades en el marc de la quarta jornada Gent gran activa. Aquesta jornada solidària, impulsada per la corporació laurediana, ha comptat amb el suport dels set comuns, del Govern i del Comitè Olímpic Andorrà. A més, el projecte ha ofert una oportunitat única per promoure un estil de vida saludable entre la gent gran, combinant exercici físic, estimulació mental i un esperit de comunitat.

Per la seva part, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, ha inaugurat la jornada amb un discurs en el qual ha destacat l'objectiu de "fomentar els hàbits saludables entre la gent gran" i ha recordat "els múltiples beneficis de l'activitat física tant per a la salut com per a les relacions socials". És per aquest motiu que Cairat ha incidit en la importància d'aquestes iniciatives, expressant la seva satisfacció per l'assistència de participants de totes les parròquies i del centre sociosanitari del Cedre.

D'altra banda, el secretari d'Estat d'Esports i Joventut, Alain Cabanes, ha aprofitat l'oportunitat per felicitar i destacar el treball dels tècnics sanitaris i socials, reconeixent que "són els responsables de totes aquestes activitats". Seguint la línia esportiva, Cabanes ha avançat que, a partir del setembre, amb la col·laboració d'RTVA "s'emetran uns programes perquè la gent pugui fer una mica d'esport a casa".

Finalment, la jornada ha inclòs una classe magistral físico-cognitiva, seguit d'activitats socioesportives en grups i un dinar al restaurant de la cota 1.600 culminant amb un bingo cognitiu a l'hora dels cafès.