La piscina i el gimnàs comunal d'Escaldes resten tancades per una avaria. El comú ha informat aquest matí que s'ha produït una fuita d'aigua en les instal·lacions que obliga a tenir-les "puntualment tancades" i anuncia que es treballa per solucionar el problema "com més aviat millor", segons ha fet públic a les xarxes socials.