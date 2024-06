Escaldes atén la petició dels infants d'aplicar mesures per estalviar aigua

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Joves de diferents sistemes educatius d'Escaldes-Engordany han participat aquest dimecres el primer Consell d'Infants del mandat. Una reunió que ha servit per conèixer l’estat d’execució i validar les cinc propostes que van ser presentades i treballades en comissió pels mateixos infants. Entre les iniciatives presentades destaquen propostes per millorar el reciclatge, mesures d’estalvi d’aigua davant la reducció de precipitacions dels últims anys, per mantenir els espais públics nets i propostes per ajudar a la gent necessitada. A més, de manera conjunta, els representants de les escoles dels sistemes educatius també han proposat que el dia 8 de maig, Diada de Sant Miquel d’Engolasters, sigui festiu a la parròquia.

El Comú ha donat resposta a totes les propostes i ha explicat les accions que ja es fan en aspectes com el reciclatge, l’estalvi d’aigua, les ajudes a les persones que ho necessiten o la neteja dels espais públics, i s’ha acordat seguir treballant en aquestes qüestions i fer difusió d’uns cartells que han elaborat els propis infants. Pel que fa a la proposta conjunta, la cònsol major, Rosa Gili, ha avançat que de cara a l’any vinent es vol promoure la participació de la ciutadania per decidir si es

vol que el dia 8 de maig (Sant Miquel d’Engolasters) o el 14 de juny (creació de la parròquia) sigui festiu.