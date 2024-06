El comú d'Escaldes premiarà les accions que promoguin la sostenibilitat

El comú d’Escaldes-Engordany juntament amb el Govern, a través d’Andorra Sostenible, organitzen la 18a edició del Concurs d’iniciatives ambientals. L’objectiu que persegueix el concurs consisteix a premiar aquelles accions que es porten a terme des de diferents àmbits de la societat per potenciar al màxim possible la sostenibilitat dels productes i recursos; accions per reduir impactes negatius sobre el medi o per reduir l’impacte ambiental dels edificis i instal·lacions; activitats d’educació ambiental que fomentin la sensibilització i la conscienciació de la població, entre altres.

Enguany, pren importància el malbaratament alimentari. D’aquí que un dels tres premis que es donaran vagi destinat a aquelles accions que estiguin focalitzades en la temàtica. En aquest cas, la millor iniciativa orientada en la prevenció del malbaratament alimentari en qualsevol dels punts de la cadena alimentària rebrà un premi de 2.000 euros.

En el Concurs d’iniciatives ambientals podran participar tots els ciutadans, escoles, empreses i entitats sense ànim de lucre que estiguin realitzant o hagin realitzat durant aquest 2024 actuacions relacionades amb la prevenció de residus, energia i transport, aigua i medi atmosfèric, patrimoni natural i biodiversitat, educació ambiental i divulgació i, lògicament, malbaratament alimentari.

El 18è Concurs d’iniciatives mediambientals 2024 comptarà amb una dotació total de 7.000 euros que quedaran repartits de la següent manera: dos premis de 1.500 euros i 1.000 euros, respectivament, per a les iniciatives ambientals guanyadores en la categoria 'Ciutadania i empreses'; dos premis de 1.500 i 1.000 euros, respectivament, a les iniciatives ambientals guanyadores en la categoria 'Escoles'; un premi especial entorn la temàtica del malbaratament alimentari dotat amb 2.000 euros per a accions que promoguin la disminució o minimització del malbaratament alimentari en alguna de les etapes de la cadena alimentària.

La data límit per presentar les candidatures serà el 8 de novembre de 2024 a les 13.00 hores i els premis es lliuraran durant la Setmana europea de prevenció de residus que se celebra del 16 al 24 de novembre. Totes les propostes s’hauran de presentar via telemàtica través del correu electrònic andorrasostenible@andorra.ad.