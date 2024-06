Obertes les inscripcions per a les activitats d'estiu d'Andorra la Vella

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El compte enrere per a l’estiu ja ha començat i el comú d’Andorra la Vella obre aquest dimecres les inscripcions a un amplíssim ventall d’activitats adreçades a infants i joves entre el 25 de juny i el 6 de setembre. Aquest any s’ofereixen una vintena d’activitats i més de 2.000 places distribuïdes en diferents torns en el marc del programa 'Viu l’estiu', que té per objectiu oferir alternatives d’esports i oci per a totes les edats, afavorir l’activitat esportiva i donar resposta a l’elevada demanda de famílies que busquen activitats per als seus fills i filles en períodes de vacances.

L’oferta de l’estiu 2024 s’estructura en tres grans eixos: les activitats de lleure als casals d’infants El Llamp i la Ludoteca de Santa Coloma (per a infants de 3 a 7 anys) i les colònies per a infants i joves 7 a 14 anys; 10 campus esportius amb modalitats diferents (bàsquet, futbol, natació sincronitzada, vòlei platja, judo, taekwondo, rítmica, hoquei, kungfu i piragüisme); i 4 estades amb pernoctació, dues fora d’Andorra (Girona i El Port de la Selva) i a Sispony i Escaldes-Engordany (Ràmio). Concretament, des del Comú s’ofereix un torn de colònies a Can Font, Girona, entre el 19 i el 30 d’agost per a infants entre 7 i 14 anys.

En relació amb les activitats que s’organitzen des dels set comuns en el marc de les Setmanes Joves, les famílies disposen d’un total de set campus de diferents temàtiques, com per exemple vòlei platja, esports d’aventura, escalada i muntanya, skate, entre altres. A més, cal destacar l’oferta del servei de Joventut del comú amb els 'Dijous alternatius' al Rusc per joves d’entre 12 i 17 anys, qui podran gaudir de diferents esports d’aventura i altres disciplines més alternatives, i el Campus de Sim Racing, organitzat pel comú.

Les inscripcions s’han obert aquest dimecres 5 de juny i es poden formalitzar als departaments de Social, Esports i Joventut i a través de la pàgina andorralavella.ad/inscripcions. Per aquelles famílies que no puguin assumir el cost de qualsevol activitat d’estiu que ofereix el comú, es poden posar en contacte amb el departament de Social al telèfon 730 020.