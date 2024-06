El comú d’Escaldes-Engordany celebra la Setmana del medi ambient amb un conjunt d’activitats adreçades als més petits, com ara tallers de jardineria, excursions per la muntanya amb guia, sortides per aprendre com funciona el reciclatge i visites a les instal·lacions de Capesa, la subministradora d’aigua potable a la parròquia.