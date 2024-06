Mas vol que la revocació del permís de pis turístic sigui temporal

La retirada de l’autorització per operar un pis turístic en els casos previstos pel projecte de llei pel creixement sostenible i el dret de l’habitatge ha de ser temporal, i no pas definitiva. Les mesures proposades pel Govern preveuen un sistema de caducitat temporal, de tres anys, de les llicències atorgades fins ara, de manera que només siguin renovables si es compleixen els nous criteris de qualitat.

“La crisi de l’habitatge ens obliga a prendre decisions, però sempre hi ha d’haver un equilibri”

Laura Mas, Cònsol major d’Encamp



Segons va defensar ahir la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, en el programa Parlem-ne, de Diari TV, en els pròxims tres anys el Govern i els comuns “posaran molts pisos a preu assequible al mercat de lloguer”. En aquest període de temps, per tant, “la situació de l’habitatge pot millorar i les necessitats poden ser diferents”. En aquest cas, va argumentar Mas, no seria just mantenir suspeses les llicències.

“Per solucionar un problema [la manca de pisos assequibles] no se n’ha de crear un altre”

Laura Mas, Cònsol major d’Encamp

La mandatària també proposa revisar una altra de les propostes de l’executiu en matèria de pisos turístics: que els apartaments que representin menys del 30% de l’immoble perdin l’autorització en tres anys. Mas va recordar que “no per voler solucionar la crisi de l’habitatge hem de fer tancar negocis”, de què viuen “moltes famílies”.

Una altra demanda de Mas és que la llei tingui en compte la inversió que els propietaris de pisos turístics han fet en els immobles. Si hi hagués inversions per amortitzar, la normativa hauria d’evitar que en aquest cas els titulars dels immobles els haguessin de destinar obligatòriament al lloguer.

A Encamp hi ha 1.300 pisos turístics, dels quals la majoria, 1.100, són al Pas de la Casa. Mas va afirmar que aquests habitatges permeten acollir bona part dels visitants que a l’hivern venen a esquiar a la parròquia. La mandatària també va remarcar que la demanda per establir-se permanentment a la població fronterera és més aviat limitada: “No tothom està disposat a viure al Pas de la Casa”, sobretot per les condicions climàtiques i la llunyania de la vall central, on treballa el gros de la població.

UN CENTENAR DE PISOS

D’altra banda, la cònsol major va explicar que s’han identificat un centenar de pisos buits a la parròquia. El pròxim pas que farà el comú serà posar-se en contacte amb els propietaris d’aquests immobles a fi d’esbrinar per què estan buits.

En definitiva, Mas va argumentar que les mesures per fer aflorar pisos i introduir-los al mercat de lloguer han de ser prudents. “La crisi de l’habitatge ens obliga a prendre decisions, però sempre hi ha d’haver un equilibri. Per solucionar un problema no se n’ha de crear un altre”, va puntualitzar la mandatària. Un equilibri, va afegir, “difícil” i, alhora, “necessari”.