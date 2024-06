La Serenalla Market amplia l'espai per crear diferents ambients

L'esdeveniment multidisciplinar la Seranalla Market de la Massana continua evolucionant per oferir les millors experiències lúdiques, creatives i de benestar als seus visitants. Una de les novetats de l'esdeveniment, el qual se celebrarà del 4 al 7 de juliol, serà la

creació de diferents ambientacions. Segons explica ha explicat la consellera de Turisme, Mònica Solé, qui ha afirmat que “l’afluència a la Serenalla és molt elevada però, a més, també hem comprovat que les persones no venen només a fer una volta sinó que hi passen estones llargues. Per això calia ampliar les zones de convivència i pícnic, que estaran repartides per tot l’espai de la Serenalla, creant diferents ambients”. Per la seva part, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha afirmat que “la Serenalla és un esdeveniment que aposta pel turisme sostenible, que posa en valor l’entorn natural, busca experiències de benestar i valora el producte local”.

El programa d'activitats d'enguany proposa viure experiències, des de banys de bosc a sessions de ioga o un taller creatiu en el qual els infants experimentaran amb textures amb els ulls tancats. També, un tret diferencial són les àgores, per aprendre i compartir sobre temes de sostenibilitat, ciència i cultura. Una de les novetats és que la

primera àgora s’ha convertit en un taller de sostenibilitat sobre economia circular, a càrrec de FEDA. Finalment, aquest any torna la sessió de cinema a la fresca i les dues festes: la nit de dissabte, amb la discjòquei Lisa Rose, que proposa la festa Estudi 54, i tancarà la Serenalla, de nou, Miqui Puig, amb la seva pista de fusta. La Serenalla compta amb una seixantena d’estands, entre operadors de

producte artesanal i vintage, gastronomia, pèrgoles i foodtrucks.