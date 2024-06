Només es bonificarà el lloguer assequible

El comú d’Escaldes-Engordany només bonificarà l’impost de construcció als propietaris que posin al mercat vivendes de lloguer a preu assequible. Per calcular aquest preu, el comú escaldenc ha treballat en una fórmula que té en compte el salari mínim, els metres quadrats de l’habitatge i que no es destini més del 33% del sou al lloguer.

Aquesta fórmula matemàtica queda en un preu d’11,35 euros per metre quadrat, que serà el “màxim” que aquests impulsors d’habitatges podran cobrar als seus llogaters per poder-se beneficiar de la bonificació, que estarà en el 70%. Caldrà garantir un termini de deu anys en què els habitatges estan llogats i aquells que ho incompleixin seran sancionats, a més d’haver de retornar la bonificació i els interessos escaients. Amb aquesta mesura, va defensar la cònsol major, Rosa Gili, es vol “beneficiar els propietaris que tenen uns lloguers raonables enfront d’altres”. I és que es va mostrar contundent en afirmar que “no és el luxe el que la nostra població necessita”. D’aquesta manera, per arribar a marcar aquest preu assequible s’ha volgut tenir en compte “el que guanya la gent” i per aquest motiu es calcula d’acord amb el salari mínim.

També s’ha calculat el preu de l’aparcament, que queda en 11 euros el metre quadrat, i el dels trasters, en 9,17 euros per metre quadrat, per evitar “que no hi hagi picaresca”. D’aquesta manera, Gili va posar com a exemple un pis de 80 metres quadrats, que no hauria de superar els 908 euros, i va defensar aquest criteri en lloc del preu del mercat, ja que és “molt volàtil”. La voluntat del comú, que ja va anunciar la mesura quan es va tirar endavant l’ordinació tributària, és acabar amb una “anomalia” que consistia a bonificar “de manera sistemàtica” les vivendes que es destinaven a lloguer, sense tenir en compte de quin tipus de lloguer es tractava. D’aquesta manera, es vol “incentivar els pisos necessaris avui i no el luxe”, va defensar Gili.

Precisament qüestionada sobre habitatge, Gili es va mostrar “sorpresa” perquè només siguin un centenar les persones que s’han inscrit al registre per accedir a un habitatge de preu assequible, ja que va manifestar que el projecte del Pessebre, impulsat conjuntament entre el comú i l’executiu, ja té 160 inscripcions sense que s’hagi fet encara una crida oficial a les persones perquè s’hi inscriguin. Va recordar que aquest edifici no funcionarà com els altres que impulsarà Govern i serà un jurat el que determinarà els beneficiaris de les vivendes.