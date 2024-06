Llums làser substituiran els focs artificials de la revetlla de Sant Joan a Andorra la Vella

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El comú d'Andorra la Vella ha presentat aquest dimarts el programa de la cremada de falles i la festa del poble d'enguany amb l'objectiu de celebrar "una festa del poble que faci comunitat" i "que sigui per a tothom". Així ho ha manifestat la cònsol menor d'Andorra la Vella, Olalla Losada, acompanyada pel cap d'àrea de Cultura, Jan Cartes, en el marc de la presentació. En aquest sentit, la cònsol ha comentat que, amb la intenció de fer una festa més inclusiva i accessible, el comú ha decidit no fer els focs artificials, que se substituiran per un espectacle de llums làser al Parc Central, la qual cosa permetrà incloure més persones. A més, una altra de les novetats que s'ha avançat és la celebració d'una arrossada popular. Amb la intenció de "recuperar l'esperit de comunitat i unió", també es durà a terme un circuit d'orientació per descobrir diferents ubicacions de la parròquia i es recuperarà l'antic ball de sardanes que se celebrarà a la plaça del Poble.

Amb més detall, Cartes ha explicat que la cremada de falles, que se celebrarà el diumenge 23 de juny, manté "el mateix programa de fa molts anys". Així, la jornada començarà a les 19 hores amb la recollida de la flama del Canigó a la plaça del Consell, organitzada pel centre de la cultura catalana, l'associació de fallaires d'Andorra la Vella i la taula nacional de fallaires d'Andorra i, un any més, comptarà amb la participació de la banda de l'institut de música. Després, a les 22.30 hores, s'iniciarà la cremada de la falla tradicional al barri del Puial i a la mitjanit es farà l'encesa de la foguera a la plaça Guillemó, amb la representació del ball de bruixes de l'Esbart dansaire d'Andorra la Vella i un concert de música folk a càrrec del grup 'El Pony Pisador'.

L'endemà, el dilluns 24 de juny, les activitats començaran a partir de les 11 hores amb uns tallers de reciclatge per a infants a la plaça del Poble a càrrec de la Moixera. La missa solemne a l'església de Sant Esteve s'iniciarà a les 11.30 hores i comptarà amb la participació de l'Institut de Música i els Petits Cantors d'Andorra. Una hora més tard, s'iniciarà un concert de rumba a la plaça del Poble a càrrec del grup Set de Rumba, que enllaçarà amb l'arrossada popular i que segons el cap d'àrea "s'ha volgut posar un preu simbòlic de dos euros". Els tiquets ja estan a la venda a la Llacuna.

A la tarda, l'espectacle infantil 'Zum' de La Tresca i la Verdesca donarà el tret de sortida a les 17.30 i, a la mateixa hora, començarà el circuit d'orientació. L'activitat inclou una samarreta de record i un fuet per aquells participants que completin el recorregut en menys de dues hores. Després, amb motiu del canvi de nomenclatura de la plaça Rebés, a les 18 hores es farà un acte de reconeixement i d'homenatge a Bartomeu Rebés Duran. i a les 18.30 hores hi haurà el ball de sardanes a càrrec de la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona. Com a activitat de cloenda de la festa del poble, a les 22.30 hores se celebrarà el LaserShow 2.0, l'espectacle de llums làser que tindrà una durada aproximada de vint minuts al Parc Central.

El pressupost destinat a aquests dos dies de festivitat és d'un total de 28.000 euros. "Ës un pressupost molt acurat i que ens ha donat per fer una festa del poble per a tothom i estem molt contents de l'oferta", ha explicat la cònsol menor.

Els 'dijous de rock'



Losada ha aprofitat la roda de premsa d'aquest dimarts per anunciar una proposta que s'iniciarà de cara al setembre com és la recuperació del 'dijous de Rock'. En aquest cas, el comú ha apostat per una proposta més ambiciosa "aprofitant el talent nacional i que els músics tinguin aparador", ha explicat la cònsol. Així doncs, a partir del setembre s'iniciarà la prova pilot amb un seguit de concerts a la glorieta de la plaça del Poble. Segons Losada, l'elecció de la localització "és una bona oportunitat", ja que "és el lloc on s'havia fet i és el punt d'unió de la parròquia".