Contenidors intel·ligents per impulsar el reciclatge a Encamp

El comú d'Encamp ha donat el tret de sortida a la prova pilot de contenidors intel·ligents de recollida de residus a la zona de la Bartra i sota la premissa 'Estalvia reciclant!'. D'aquesta manera, els veïns dels dos edificis que participaran a la prova pilot, seran els primers a interactuar amb la nova eco-illa, una infraestructura intel·ligent que compta amb contenidors per a les fraccions de vidre, envasos lleugers, paper-cartó i brossa, amb un control d'accés per identificació mitjançant targetes personalitzades per a cada habitatge.

Una iniciativa que permet continuar avançant en la millora del servei de recollida selectiva de residus a la parròquia, contribuint a la sostenibilitat del planeta i que permetrà analitzar les millores a realitzar en el servei de recollida. L’eco-illa és un estructura que compta amb quatre contenidors, per a les fraccions de vidre, envasos lleugers, paper-cartó i brossa, i funciona amb un control d’accés per identificació, mitjançant targetes personalitzades per a cada habitatge.

La cònsol major encampadana, Laura Mas; el conseller d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura, Andreu Riba, i l’equip comunal responsable del projecte, van reunir-se ahir amb els veïns dels dos primers edificis de la Bartra que participaran en la prova pilot per explicar de primera mà com funcionarà aquesta i facilitar-los les targetes identificatives per evitar que s’hagin de desplaçar fins al comú per recollir-les.

Durant els primers dies de posada en funcionament hi haurà el servei d’Higiene disponible a la zona, de 7 a 9 hores, de 13 a 15 hores i de 19 a 21 hores per poder ajudar als veïns en el funcionament del nou punt de recollida i per facilitar a tots els veïns la recollida de les targetes identificatives. Tanmateix, es poden adreçar directament al comú per a recollir-les fora d’aquest horari o per qualsevol consulta al respecte.