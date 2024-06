Escaldes bonificarà els pisos assequibles amb un preu inferior a 11,35 euros el metre quadrat

El comú d'Escaldes-Engordany només bonificarà l'impost de construcció a aquells propietaris o promotors que realment posin al mercat habitatges de lloguer a preu assequible. I per calcular aquest preu, el comú ha treballat en una fórmula que té en compte el salari mínim, els metres quadrats de l'habitatge i que no es destini més del 33% del sou al lloguer. Aquesta fórmula matemàtica dona un preu d'11,35 euros per metre quadrat que serà el "màxim" que aquests impulsors d'habitatges podran cobrar als seus llogaters per poder-se beneficiar de la bonificació que estarà en el 70%. Caldrà garantir un termini de deu anys en què els habitatges estan llogats i aquells que incompleixin seran sancionats, a més d'haver de retornar la bonificació i els interessos escaients. Amb aquesta mesura, ha defensat la cònsol major, Rosa Gili, es vol "beneficiar els propietaris que tenen uns lloguers raonables enfront d'altres". I és que s'ha mostrat contundent en afirmar que "no és el luxe el que la nostra població necessita".

D'aquesta manera, per arribar a marcar aquest preu assequible s'ha volgut tenir en compte "el que guanya la gent" i per aquest motiu es calcula d'acord amb el salari mínim. Així, partint d'una llar amb dues persones que cobrin el salari mínim i que necessitin un pis d'uns 80 metres quadrats i tenint en compte que el cost del lloguer no hauria de suposar més del 33% de la renda de la família s'ha arribat als 11,35 euros de base. També s'ha calculat el preu de l'aparcament, que queda en 11 euros el metre quadrat, i el dels trasters, en 9,17 euros per metre quadrats, per evitar "que no hi hagi picaresca". D'aquesta manera, Gili ha posat com a exemple un pis de 80 metres quadrats, que no hauria de superar els 908 euros i ha defensat aquest criteri en lloc del preu del mercat, ja que és "molt volàtil".

La voluntat del comú, que ja va anunciar la mesura quan es va tirar endavant l'ordinació tributària, és acabar amb una "anomalia" que consistia a bonificar "de manera sistemàtica" els habitatges que es destinaven a lloguer, sense tenir en compte de quin tipus de lloguer es tractava. D'aquesta manera es vol "incentivar els pisos necessaris avui, i no el luxe" ha defensat Gili, que ha reivindicat que es premiï aquells que ho fan bé. De fet, aquells que incompleixin la norma i per exemple no tinguin els pisos deu anys al mercat de lloguer amb les condicions marcades hauran de retornar els diners i a més pagar interessos. En aquest sentit, la cònsol major ha manifestat que l'impost de construcció suposa un import important i, per tant, el que no es vol és "regalar" aquests diners aquells que no mirin per l'interès general.

La cònsol major ha manifestat que ja hi ha alguns projectes que es podrien acollir a aquesta ajuda, que ha comptat amb el suport de l'oposició. De fet, Anna Garcia ha dvalorat que aquesta mesura ve a "complementar tot el que està treballant i implementant el Govern" i ha recordat que l'habitatge és una de les principals preocupacions de la ciutadania. El seu company de files, Gabriel Guerrero, ha afegit que es tracta d'una fórmula que no saben "quin impacte tindrà" i si serà "un brindis al sol o tindrà un efecte positiu, que és el que es busca".

Fins a 160 interessats en el projecte del Pessebre

Precisament qüestionada sobre habitatge, Gili s'ha mostrat "sorpresa" perquè només siguin un centenar les persones que s'han inscrit al registre per accedir a un habitatge de preu assequible, ja que ha manifestat que el projecte del Pessebre, impulsat conjuntament entre el comú i l'executiu, ja té 160 'inscripcions' sense que s'hagi fet encara una crida oficial a les persones perquè s'hi inscriguin. En aquest sentit, ha recordat que aquest edifici no funcionarà com els altres que impulsarà el Govern i serà un jurat el que determinarà els beneficiaris. La cònsol major també ha posat en relleu que la majoria té la voluntat de "beneficiar els propietaris" que cobrin "lloguers acceptables" i ha remarcat que un cop s'ha establerta aquesta fórmula s'obre la porta a fer "altres coses" i que potser de cara a finals d'any, quan es treballi l'ordinació tributària de l'any que ve, es podrien anunciar noves mesures.

Adquisició d'una nova parcel·la

Aquest ha estat un dels punts destacats de la sessió de consell de comú en què també s'ha aprovat per unanimitat la compra d'un terreny al camí de la Plana. És una parcel·la de 100 metres quadrats per al qual es pagarà 51.000 euros i que es troba a tocar de la borda Gabriel, que el comú va adquirir en el mandat passat. Per tant, tal com han explicat el cònsol menor, Joaquim Dolsa, i Gili, pot ser un terreny que es destini a ampliar el jardí de la borda o fins i tot a crear una placeta. Així, Dolsa ha defensat que es tracta d'una compra "molt interessant" i ha reivindicat que el comú continua "augmentant el seu patrimoni" amb aquesta adquisició. Des de la minoria s'ha donat suport a la compra (amb el vot favorable de Garcia i l'abstenció de Guerrero per motius personals, ja que Gemma Bofarull no ha assistit a la sessió). Garcia ha manifestat que hi estan a favor, ja que es "crearà un espai que ajudarà a dinamitzar el barri". En l'àmbit urbanístic, cal destacar que també s'ha aprovat seguir amb el procés del pla especial a Can Noguer, que segueix el seu curs després que la comissió tècnica d'urbanisme validés les al·legacions al projecte.

Tancament de comptes del 2023

En la sessió de consell de comú també s'ha aprovat, amb l'abstenció de la minoria, el tancament de comptes del 2023. Dolsa ha defensat que la corporació hagi tingut uns ingressos de 32 milions i que, per tant, s'estigui per sobre dels 30 milions i ha destacat que el 2023 va tancar un "mandat de rècord" perquè es va assolir un superàvit de 15 milions en quatre anys i que es van fer inversions per valor de 24 milions. A més, ha reivindicat la "salut de ferro" de les finances comunals, ja que en acabar aquest any s'amortitzaran 2,3 milions dels 2,5 milions d'endeutament històric que té el comú i fins i tot es podria deixar el deute a zero si s'acaben també liquidant els 235.000 euros restants. La ràtio del límit d'endeutament se situa en el 8,44% del seu llindar màxim (200%). Guerrero ha encoratjat la majoria a continuar treballant perquè l'endeutament sigui zero i el comú pugui ser un "exemple".