El comú farà arribar la xarxa d’aigua a la zona del Torrent Pregó

El comú d’Encamp allargarà la xarxa de subministrament d’aigua potable cap al Torrent Pregó. El projecte s’executarà aquest any i no només abastirà les futures urbanitzacions de Calranes i La Moixa, sinó també altres zones de la parròquia, segons van explicar fonts de la corporació. La inversió prevista és de 450.000, la segona partida per a millores a la xarxa d’aigua dotada de més pressupost.

La voluntat inicial de la corporació –fa uns 12 anys, quan van aprovar-se els plans parcials per desenvolupar Calranes i La Moixa– era fer pujar l’aigua a aquesta zona mitjançant un sistema de bombeig. Tot i això, un cop van posar-se en marxa fa uns tres anys els treballs d’excavació i estabilització de la urbanització els tècnics del comú van tornar a estudiar el dossier. Els experts van recomanar fer arribar l’aigua al Torrent Pregó per gravetat. El motiu és que es tracta d’un sistema amb uns costos de funcionament i manteniment més reduïts, ja que, diferència del bombeig, no consumeix energia elèctrica. La propietat dels terrenys on es construiran les urbanitzacions va acordar amb el comú que mantindria l’import que havia reservat per pagar el perllongament de la xarxa. Tot i que l’explotació d’un sistema de subministrament per gravetat és més eficient, la construcció de la infraestructura, en aquest cas, és més cara. La diferència, 450.000 euros, l’assumirà la corporació. L’allargament de la xarxa al Torrent Pregó, en definitiva, facilitarà el desenvolupament de futures unitats d’actuació que hi ha a la zona i el transport d’aigua potable a la part alta del poble d’Encamp, al límit amb el terme de Canillo. HOTEL DE CINC ESTRELLES La propietat de les urbanitzacions de Calranes i La Moixa projecta construir-hi un hotel de cinc estrelles. L’establiment oferirà serveis de luxe i formarà part d’una cadena nord-americana. La zona també acollirà edificis residencials destinats tant al mercat de compravenda com al lloguer. El projecte d’urbanització data de fa més de deu anys. El novembre del 2013 el comú d’Encamp va aprovar els plans parcials. El juny del 2017 va sotmetre’s a exposició pública l’avaluació d’impacte ambiental corresponent a la sol·licitud de construcció. Els treballs d’excavació i estabilització, d’alta complexitat a causa de la dificultat del terreny, rocós i escarpat, van començar fa uns tres anys i han acabat aquesta primavera. Les parcel·les ja estan preparades perquè s’hi pugui edificar. Les obres de construcció de la urbanització podrien arrencar al final d’aquest any, segons va explicar al Diari el promotor del projecte, que ja disposa dels permisos i estudis tècnics necessaris per tirar endavant els treballs. EL PROJECTE 1. MILLORA DE LA XARXA D’AIGUA A LA PART ALTA El perllongament de la xarxa d’aigua potable cap al Torrent Pregó facilitarà el desenvolupament urbanístic a la part alta del poble d’Encamp. 2. EL SISTEMA PER GRAVETAT, MÉS EFICIENT L’allargament es farà mitjançant el sistema de distribució per gravetat, més eficient. La intenció inicial era fer el subministrament per bombeig. 3. UNA PARTIDA DE 450.000 EUROS PER ALS TREBALLS El comú ha reservat una partida de 450.000 euros del pressupost per als treballs. Una part de la inversió la pagarà la propietat de Calranes-La Moixa.