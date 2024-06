Andorra la Vella acollirà el Gran Premi d'Andròmines

El comú d'Andorra la Vella i Bicilab organitzaran el primer Gran Premi d'Andròmines d'Andorra. Així ho han anunciat aquest dilluns el cònsol major de la capital, Sergi González, i el cap d'àrea del Bicilab, Edu Tarrés. Es tracta d'un concurs que fomenta la sostenibilitat i la creativitat, on els participants hauran de descendir per un circuit d'obstacles amb un vehicle que hauran fabricat ells mateixos a partir de materials reciclats. "Penso que és una acció que, a nivell de colla i d'amics, pot ser molt divertida," ha assenyalat Tarrés, mentre anunciava que el concurs s'ha programat per a la clausura de la festa major d'Andorra la Vella.

Concretament, el circuit, un recorregut de 180 metres, s'iniciarà al carrer Terra Vella, a la zona del Jovial, i finalitzarà al camí Borda Nova. En aquest sentit, els participants hauran de fer un mínim de dues baixades mentre un jurat en valorarà la velocitat, la creativitat del vehicle i la seva resistència. Finalment, es premiarà als guanyadors amb diversos vals bescanviables en comerços de la parròquia. "Els requisits per construir l'andròmina seran que disposi de direcció, tingui fre, disposi d'almenys una roda i un coixinet i, com a mínim, hi hauran d'anar tres persones al damunt. També hem establert un pes i una dimensió màxima per a cada vehicle" ha indicat, Tarrés. En aquest sentit, el cap d'àrea de Bicilab ha anunciat que es posarà a disposició un espai al costat de l'estadi on els participants podran fabricar i emmagatzemar la seva andròmina a falta d'espai a casa seva. "Sabem que la majoria de gent viu en pisos petits i teníem clar que volíem posar facilitats perquè la gent hi pugui participar" ha assegurat Tarrés, mentre destacava que la prova comptarà amb tres categories diferents segons l'edat dels participants: cargols (10 a 14 anys), llebres (15 a 17 anys) i guepards (majors d'edat).

A més, i en la línia de facilitar la participació al concurs, Tarrés i González han anunciat que l'organització ha programat uns tallers informatius durant la darrera setmana de juny que comptaran amb la participació d'Albert Bulbena. "Creiem que aquests tallers ajudaran perquè els grups de joves puguin rebre conceptes bàsics i ajuts per fabricar aquests vehicles. De fet, no és evident fabricar un sistema de fre si els teus coneixements de mecànica són zero" ha puntualitzat, Tarrés.

Per la seva banda, González ha recordat que aquest concurs ha estat el fruit del treball transversal entre els departaments de Joventut, Esports i Medi Ambient del comú. "Estic molt orgullós de la involucració de tots els departaments" ha apuntat, el mandatari comunal. "Red Bull organitza aquest tipus de proves per ciutats d'arreu i ha arribat a reunir 20.000 assistents! Nosaltres volem és començar a crear comunitat i fer-nos-el nostre" ha afegit el cònsol major de la capital.

Tal com ha anunciat Tarrés, tothom qui desitgi participar-hi ja pot incriure's a partir d'avui mateix. El període d'inscripció es tancarà el 3 d'agost i, entre el 3 i el 5 d'agost, l'organització durà a terme la verificació de tots els vehicles participants. Finalment, la competició se celebrarà el mateix 5 d'agost a la tarda.