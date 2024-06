Mas celebra la bona salut del comerç

La cònsol major d’Encamp, Laura Mas, assegura que el teixit comercial de la parròquia viu un bon moment. Ho va afirmar ahir al migdia en la inauguració de la 3a edició de la fira multisectorial Enfira’t. “Fa dos mandats hi havia molts locals buits”, va recordar. I avui, en canvi, “no n’hi ha de buits i atraiem nous comerços i projectes empresarials diversos. Per tant, ens estem diversificant, i això per a nosaltres és un èxit”, va afirmar. La mandatària va destacar, a més, que en els últims vuit anys el Comú ha aplicat les recomanacions del pla de reactivació econòmica per a Encamp i el Pas de la Casa. “Encara ens queda feina per fer, però ja es pot intuir que Encamp ha canviat”, va remarcar.

Mas, Fernàndez i Marot, ahir a l’Enfira’t.COMÚ D’ENCAMP L’Enfira’t s’allargarà fins avui a les vuit de la tarda i tindrà una setantena d’expositors. Abans de començar el recorregut per la zona, davant del complex esportiu i sociocultural van tenir lloc els parlaments inaugurals, que van iniciar un cap de setmana per gaudir d’activitats esportives, culturals i gastronòmiques. Mas va celebrar que l’esdeveniment sigui un aparador perquè les empreses, els comerços i les entitats de la parròquia i d’arreu del país puguin donar-se a conèixer. La cònsol major també va recordar que una de les prioritats de l’equip comunal és “conservar i transformar l’espai públic prioritzant la creació d’espais verds”. Un dels punts més importants de l’agenda en aquest mandat serà, de fet, la remodelació dels eixos principals d’Encamp, projecte que el comú ja va posar en marxa fa cinc anys amb la transformació de la part alta de l’avinguda Joan Martí Alanis, des de la rotonda del prat de Genil fins a la plaça de Sant Miquel. Tot plegat millorarà la “qualitat de vida” de les persones i suposarà un “impuls positiu per al teixit econòmic i comercial”. Per la seva part, el conseller d’Esports i Reactivació econòmica, Nino Marot, va recordar que l’objectiu de l’Enfira’t és “donar visibilitat al teixit econòmic, social i empresarial” perquè capti nous clients i fidelitzi els que ja té. Es tracta que la fira sigui un cap de setmana en què els carrers estiguin plens de gent i visitants. “Tots sabem que el país viu un bon moment econòmic. Volem aprofitar-ho per mostrar els fruits de tot aquest treball que ja fa anys que estem fent”, va concloure Marot. L’acte inaugural va comptar també amb la presència del cònsol menor d’Encamp, Xavier Fernàndez, de la consellera general Maria Martisella, del ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, del ministre de Finances, Ramon Lladós, i de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, a més a més dels consellers comunals. La fira obre de deu del matí a dues de la tarda, i de quatre a vuit del vespre. El passeig de l’Alguer acull la zona multisectorial. A la sala de festes i de congressos hi ha la zona de restauració. Al carrer Prat Gran de l’Areny, la zona de construcció. I, a l’aparcament del prat de Sant Miquel, la d’automoció –amb presència de la majoria de concessionaris de la parròquia– i activitats infantils.