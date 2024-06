La Mina de ferro enceta la temporada amb nous horaris

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La temporada turística d’estiu a Ordino comença aquest cap de setmana amb l’obertura de la Mina de ferro de Llorts, que es mantindrà oberta fins a final de setembre. Com a novetat aquest mes de juny la instal·lació obrirà els dos primers caps de setmana de 9.30 a 17.30 hores. El comú d’Ordino va decidir ampliar els dies d’obertura per donar resposta a la creixent demanda d’informació per a reserves registrada la temporada passada. El preu de l’entrada és de 5,75 euros per als adults, de 3,75 euros per a infants de sis a dotze anys i gratuïta per als menors de sis.