L’aparcament modular de davant de Govern tindrà una plaça a la coberta

El comú d’Andorra la Vella estudia transformar la coberta del futur aparcament modular de l’antiga plaça de braus en una plaça. Segons va explicar ahir el cònsol major, Sergi González, en declaracions als mitjans de comunicació, en el pressupost comunal per a aquest any ja s’ha previst una partida per dotar de finançament l’informe de viabilitat sobre l’equipament. La voluntat del mandatari és que aquest espai esdevingui un lloc “on poden passar coses”. L’equip de govern ja treballa en el projecte juntament amb els departaments d’Urbanisme i d’Aparcaments.

L’equipament se sostindria sobre mòduls prefabricats i desmuntables. L’avantage d’una infraestructura com aquesta, va remarcar González, és que pot muntar-se i desmuntar-se amb facilitat i rapidesa, ja que no requereix fer excavacions. A Andorra no hi ha aparcaments com aquests, però sí que se’n poden trobar als països del nostre entorn, sobretot en centres comercials i polígons industrials.

La partida destinada a l’estudi de viabilitat és de 200.000 euros. Per al 2025 ja s’ha previst reservar 600.000 euros per al projecte, segons l’ordinació de pressupost.

El pàrquing, de diverses plantes, tindria una superfície d’uns 2.400 metres quadrats, va apuntar el cònsol. Actualment, l’espai on es projecta aquest aparcament pot acollir fins a 65 cotxes. La instal·lació de l’estructura modular permetria “duplicar o, fins i tot, triplicar” la capacitat del terreny comunal situat just al davant de l’edifici administratiu de Govern. “Volem donar un valor més gran a aquesta zona. Es tracta de guanyar un espai per a la ciutadania, amb zones enjardinades, al centre de la parròquia”, va afirmar el mandatari.

MUSEU NACIONAL

El Govern projecta construir el futur museu nacional en el terreny on el comú d’Andorra la Vella estudia instal·lar l’aparcament modular. Són compatibles aquestes dues propostes? Sobre aquest punt, González va avançar que dilluns de la setmana vinent es reunirà amb la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell. “Estem disposats a escoltar i a col·laborar en el que sigui” amb l’executiu, va afirmar el cònsol en resposta a la pregunta, però sempre tenint presents “els interessos dels ciutadans” de la parròquia. Caldrà veure, va afegir, si el museu podria ubicar-se al terreny de l’antiga plaça de braus o en una altra zona.