El comú declara desert el concurs de l’estratègia turística

El comú de Canillo ha declarat desert el concurs públic que va obrir el 15 de maig passat per a l’elaboració de l’estratègia turística de la parròquia per als pròxims 10 anys. Segons un edicte publicat en un BOPA extraordinari, l’administració comunal ha “constatat errors en el plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars”, una resolució que “no exhaureix la via administrativa” d’adjudicació del concurs.

El document encarregat des del comú havia d’exposar el full de ruta per poder desenvolupar el turisme en els pròxims deu anys, ja que aquest sector té molt pes en l’economia de la parròquia. La voluntat de la corporació era implicar tots els equipaments turístics i empreses del sector en l’estratègia, segons va explicar el cònsol major, Jordi Alcobé.