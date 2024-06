Una ventada deixa penjant una carpa de la plaça del Poble

Una forta ventada ha trencat gairebé tots els ancoratges d'una de les carpes de la jornada d'Aprèn a Rodar' i ha provocat que quedés penjant pel costat del viaducte.

L'incident s'ha produït avui a les 18 hores. Segons els agents de circulació del comú d'Andorra la Vella, la carpa només se sostenia per un dels ancoratges i han hagut d'intervenir, per trencar la corda que encara la subjectava i així poder alliberar-la. Per fer-ho han accedit des de la banda del viaducte, i han dut a terme l'operació sense cap incident. Segons els agents, l'incident no ha provocat cap dany.