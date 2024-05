detail.info.publicated Redacció La Massana detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Massana obrirà les inscripcions per als esports d’estiu dimecres 5 de juny. S’ofereixen 150 places adreçades a infants entre 3 i 11 anys. Una de les novetats és la sortida de supervivència a la muntanya, per explorar la natura i aprendre habilitats com construir un refugi, trobar menjar i aigua, orientar-se i treballar en equip.