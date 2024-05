Ordino enceta la temporada turística amb l'obertura de la mina de Ferro de Llorts

La temporada turística d'estiu a Ordino comença aquest cap de setmana amb l'obertura de la mina de Ferro de Llorts, que es mantindrà oberta fins a finals de setembre.

Com a novetat aquest mes de juny la instal·lació obrirà els dos primers caps de setmana de 9.30 a 17.30 hores. El comú d'Ordino, conjuntament amb la taula de dinamització de la parròquia, va decidir ampliar els dies d'obertura per donar resposta a la creixent demanda d'informació per a reserves registrada la temporada passada. El preu de l'entrada és de 5,75 euros per als adults, de 3,75 euros per a infants de sis a dotze anys i gratuïta pels menors de sis, i les reserves es poden realitzar directament a la web www.visitordino.com.

La mina de Ferro de Llorts permet descobrir el treball de la siderúrgia des del principi del segle XVII fins a la fi del segle XIX, quan era una de les activitats econòmiques més importants del Principat. Aquesta mina, juntament amb d'altres, alimentava les fargues d'Ordino, tot i que només va estar oberta durant quatre anys. Després de la visita a la mina es pot recórrer el camí dels traginers amb escultures contemporànies a l'aire lliure i de temàtica vinculada amb la indústria siderúrgica.

La ruta del ferro és un dels principals atractius turístics d'Ordino, però no l'únic, ja que també es poden visitar la mola i la serradora de cal Pal que obriran al públic a partir del 2 de juliol i fins al 31 d'agost de 9.30 a 17.30 hores, menys els diumenges i dilluns que romandran tancades.

La mola i la serradora de cal Pal són dues de les construccions més representatives de l'arquitectura autòctona andorrana i un exemple clar del passat actiu de la vall d'Ordino. Situades a la Cortinada, a la vora del riu, daten de la fi del segle XVI i el principi del XVII, i van deixar de funcionar pels volts dels anys 1960.

En la visita guiada es fa una demostració de la talla de fusta mitjançant una serra hidràulica, en què es pot veure el rodet i tots els elements que la formen, així com la demostració de la transformació del blat en farina, que té lloc a la mola.

Visitar aquestes construccions tindrà un preu també de 5,75 euros pels adults, 3,75 euros pels infants fins a dotze anys i gratuïta pels menors de sis. Les reserves també es poden fer a través de la web.

Finalment, aquest dissabte 1 de juny també comencen els itineraris guiats de Riberamunt que tindran lloc els dissabtes de juny i els divendres de juliol i agost. Es tracta d'un recorregut des del Serrat fins a la Cortinada que permet conèixer la vall d'Ordino, reserva de la biosfera des del 2020, i que permet descobrir el paisatge, la cultura i la història d'aquest paratge fent èmfasi en la pedra seca i les construccions de muntanya típiques, com les bordes, les eres, les corts i els aixoplucs de muntanya.

Per fer aquesta activitat cal fer reserva prèvia a la web www.visitordino.com i no es recomana per a menors de sis anys. El preu és de 15 euros per als adults i 7 per a nens de sis a dotze anys.