La sala Sergi Mas va inaugurar ahir a la tarda la mostra L’art en la tècnica, on s’exposen diferents obres creades per les classes d’adults de l’Escola d’Art de Sant Julià. Un acte que no es feia des de la pandèmia i que pretén posar la tècnica “com a element articulador de les eines i recursos que s’aprenen”, segons va esmentar el professor d’art Martín Blanco.