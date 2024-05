El comú adjudicarà al setembre l’ampliació del casal de la gent gran

El comú d’Encamp traurà a concurs les obres d’ampliació del casal de la gent gran dimecres de la setmana que ve. Les empreses interessades podran presentar les seves ofertes fins al 22 de juliol vinent a les onze del matí. Si es compleixen els terminis previstos, els treballs s’adjudicaran al setembre i s’allargaran 24 mesos. Per tant, podrien estar acabats la tardor del 2026. El cost estimat de l’obra és de 3,2 milions d’euros.

“[L’espai permetrà] Guanyar en confort i millorar la il·luminació natural”

Sílvia Ramond, Consellera d’Afers Socials



L’edifici tindrà una superfície de 1.693,31 metres quadrats, tres vegades més gran que l’actual. L’espai es dividirà en tres plantes. La planta baixa inclourà una nova sala polivalent i un pati interior, que il·luminarà tot l’edifici. La primera planta inclourà tots els serveis del centre de dia, la cuina, l’espai de menjador, sala d’estar i de descans, el nou espai intergeneracional i l’àrea de treball del departament d’Afers Socials. La segona planta del nou edifici inclourà les aules per a totes les activitats de gent gran, actualment ubicades a la Valireta, i una nova terrassa exterior, de 222 metres quadrats, gràcies a la remodelació de la coberta de l’actual edifici.

Mentre s’executin les obres l’equipament estarà en funcionament i, quan no sigui possible, s’habilitaran els espais necessaris perquè no es deixi de prestar cap dels serveis per als padrins, segons va assegurar la consellera d’Afers Socials i Gent Gran, Sílvia Ramond. En definitiva, la remodelació de l’espai permetrà “guanyar en confort i millorar la il·luminació natural, així com oferir una major qualitat en serveis per a la gent gran”. Es tracta de fer-lo “més acollidor i eficient en consum energètic” perquè respongui “a les necessitats reals” de les persones que en faran ús.

La transformació de l’edifici anirà acompanyada de l’ampliació de les activitats per a la gent gran. “Hi haurà un espai intergeneracional per fer un traspàs de coneixements cap als infants, i no només perquè els padrins i els seus nets puguin compartir una estona plegats”, va detallar Ramond. El departament d’Afers Socials, va afegir, ja treballa “per dissenyar activitats innovadores i originals, que anunciarem més endavant”.

La presentació del projecte d’ampliació del casal de la gent gran va tenir lloc al final de l’any passat al cafè de la plaça dels Arínsols. La proposta de remodelació inclou els suggeriments que hi han fet des d’aleshores els padrins d’Encamp.